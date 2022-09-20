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37 минут назад

Крупнейший турецкий банк сделал заявление о работе с картами «Мир»

Лера Букина

Крупнейший турецкий «Зираат банк» не прекращал обслуживание российской карты «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

Крупнейший турецкий банк сделал заявление о работе с картами «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там же указали на отсутствие жалоб со стороны граждан России.

«Да, вы можете пользоваться этой картой», —подчеркнули в банке.

Напомним, что накануне, 19 сентября, о прекращении обслуживания российских карт «Мир» объявили турецкие Ишбанк и Денизбанк. Там пояснили, что данный шаг обусловлен ограничениями США и Великобритании против РФ.

Ранее Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США и ЕС задумались о принятии мер для тех иностранных банков, которые работают с платежной системой «Мир». В частности, Вашингтон и Брюссель собираются оказать давление на финансовый сектор Турции. Запад нацелен на то, чтобы Анкара не помогала Москве в вопросе обхода санкций.

Как стало известно ранее, глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева был внесен в санкционный список Минфина США. Вместе с тем, сама НСПК и платежная система «Мир» не оказались в черном списке.

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