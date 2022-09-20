Крупнейший турецкий банк сделал заявление о работе с картами «Мир»

Крупнейший турецкий «Зираат банк» не прекращал обслуживание российской карты «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Там же указали на отсутствие жалоб со стороны граждан России.

«Да, вы можете пользоваться этой картой», —подчеркнули в банке.

Напомним, что накануне, 19 сентября, о прекращении обслуживания российских карт «Мир» объявили турецкие Ишбанк и Денизбанк. Там пояснили, что данный шаг обусловлен ограничениями США и Великобритании против РФ.

Ранее Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США и ЕС задумались о принятии мер для тех иностранных банков, которые работают с платежной системой «Мир». В частности, Вашингтон и Брюссель собираются оказать давление на финансовый сектор Турции. Запад нацелен на то, чтобы Анкара не помогала Москве в вопросе обхода санкций.