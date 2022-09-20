Крупнейший турецкий банк сделал заявление о работе с картами «Мир»

Крупнейший турецкий «Зираат банк» не прекращал обслуживание российской карты «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.
Там же указали на отсутствие жалоб со стороны граждан России.
«Да, вы можете пользоваться этой картой», —подчеркнули в банке.
Напомним, что накануне, 19 сентября, о прекращении обслуживания российских карт «Мир» объявили турецкие Ишбанк и Денизбанк. Там пояснили, что данный шаг обусловлен ограничениями США и Великобритании против РФ.
Ранее Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США и ЕС задумались о принятии мер для тех иностранных банков, которые работают с платежной системой «Мир». В частности, Вашингтон и Брюссель собираются оказать давление на финансовый сектор Турции. Запад нацелен на то, чтобы Анкара не помогала Москве в вопросе обхода санкций.
Как стало известно ранее, глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева был внесен в санкционный список Минфина США. Вместе с тем, сама НСПК и платежная система «Мир» не оказались в черном списке.