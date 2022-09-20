Поставки газа по «Силе Сибири» остановят в период с 22 по 29 сентября в связи с плановыми работами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Газпрома».

«На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена. В соответствии с Договором купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью», — уточнила российская компания.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин заявил, что КНР увеличивает заявки на поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» даже в условиях замедления темпов роста спроса на него внутри страны.

До этого в «Газпроме» завили о рекордном суточном объеме экспорта газа в Китай по «Силе Сибири». Такая динамика была зафиксирована 10 сентября.