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16 минут назад

Поставки газа по «Силе Сибири» приостановят

Лера Букина

Поставки газа по «Силе Сибири» остановят в период с 22 по 29 сентября в связи с плановыми работами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Газпрома».

«На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена. В соответствии с Договором купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью», — уточнила российская компания.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин заявил, что КНР увеличивает заявки на поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» даже в условиях замедления темпов роста спроса на него внутри страны.

Раскрыты детали соглашения о поставках российского газа в Иран

До этого в «Газпроме» завили о рекордном суточном объеме экспорта газа в Китай по «Силе Сибири». Такая динамика была зафиксирована 10 сентября.

В начала первого осеннего месяца сообщалось, что российская и китайская стороны переводят оплату за поставки газа по «Силе Сибири» в рубли и юани. Глава российской компании Алексей Миллер отмечал, что новый механизм оплаты является взаимовыгодным и практичным решением.

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