Крупнейшие банки Европы уличили в уничтожении экологии

Наиболее крупным кредитором компаний, которые занимаются вырубкой леса, стал JPMorgan. Об этом сообщает Telegram-канал «Слияние с поглощением» со ссылкой на Reuters.

Кроме того, среди банков, которые имеют отношение к получению прибыли от опасных для экологии проектов, — HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, Rabobank и Bank of China. Речь идет о сделках с организациями, инвестирующими в сою, говядину, пальмовое масло и целлюлозу и бумагу. Так, они занимаются антиэкологичным финансированием.

Европейский парламент выступил за проведение комплексной проверки европейскими банками, которая позволит предотвратить реализацию инвестиционных проектов, связанных с вырубкой лесов.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что об экологической повестке Евросоюза сегодня можно забыть. Он указал на увеличение потребления угля, мазута. Кроме того, по словам Миллера, растет спрос на дрова.