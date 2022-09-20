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55 минут назад

Крупнейшие банки Европы уличили в антиэкологичном финансировании

Лера Букина

Наиболее крупным кредитором компаний, которые занимаются вырубкой леса, стал JPMorgan. Об этом сообщает Telegram-канал «Слияние с поглощением» со ссылкой на Reuters.

Крупнейшие банки Европы уличили в уничтожении экологии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, среди банков, которые имеют отношение к получению прибыли от опасных для экологии проектов, — HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, Rabobank и Bank of China. Речь идет о сделках с организациями, инвестирующими в сою, говядину, пальмовое масло и целлюлозу и бумагу. Так, они занимаются антиэкологичным финансированием.

Европейский парламент выступил за проведение комплексной проверки европейскими банками, которая позволит предотвратить реализацию инвестиционных проектов, связанных с вырубкой лесов.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что об экологической повестке Евросоюза сегодня можно забыть. Он указал на увеличение потребления угля, мазута. Кроме того, по словам Миллера, растет спрос на дрова.

«Экологическая повестка Европейского союза, о которой мы так много слышали в течение последних лет, на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину, - подчеркнул он.

Компании,Алексей Миллер,Европарламент,Газпром,ЕС,
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