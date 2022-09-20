Во «Вкусно — и точка» назвали срок запуска доставки

Срок запуска доставки назвали представители сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». О том, что это произойдет до конца года, на пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор сети Олег Пароев, сообщает ТАСС.
«Доставка — еще один приоритет для нас, ведем сейчас переговоры с нашими бывшим партнерами — "Яндексом" и Delivery Club, с которыми мы работали раньше. Мы ведем переговоры и с другими игроками. И я могу сказать, что конца года доставка совершенно точно появится», — сказал Пароев.
Ранее сообщалось, что в меню ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» вернулся аналог фирменного десерта «Макфлурри», ставшего популярным в «Макдоналдсе».