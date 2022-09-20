Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
24 минуты назад

Во «Вкусно — и точка» назвали срок запуска доставки

Мослента

Срок запуска доставки назвали представители сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». О том, что это произойдет до конца года, на пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор сети Олег Пароев, сообщает ТАСС.

Во «Вкусно — и точка» назвали срок запуска доставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доставка — еще один приоритет для нас, ведем сейчас переговоры с нашими бывшим партнерами — "Яндексом" и Delivery Club, с которыми мы работали раньше. Мы ведем переговоры и с другими игроками. И я могу сказать, что конца года доставка совершенно точно появится», — сказал Пароев.

Ранее сообщалось, что в меню ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» вернулся аналог фирменного десерта «Макфлурри», ставшего популярным в «Макдоналдсе».

Компании,McDonald's,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители