Во «Вкусно — и точка» назвали срок запуска доставки

«Доставка — еще один приоритет для нас, ведем сейчас переговоры с нашими бывшим партнерами — "Яндексом" и Delivery Club, с которыми мы работали раньше. Мы ведем переговоры и с другими игроками. И я могу сказать, что конца года доставка совершенно точно появится», — сказал Пароев.