Гутерриш призвал развитые страны ввести новый налог

"Наш мир зависим от ископаемых видов топлива. Настало время вмешаться. Мы должны призвать к ответу компании по добыче ископаемых видов топлива и тех, кто им помогает. К ним относятся банки, управляющие компании и другие финансовые институты, которые продолжают инвестировать в выделение парниковых газов. Сюда также относится огромная пиар-индустрия, которая зарабатывает миллиарды, защищая эти компании. Как это было с табачными компаниями несколько десятилетий назад, лоббисты распространяют вредную дезинформацию", - сказал он.