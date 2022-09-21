Гутерриш призвал развитые страны ввести новый налог

Развитые страны должны ввести налог на "конъюнктурные прибыли" компаний, добывающих ископаемые виды топлива, а полученные средства направить пострадавшим от изменения климата странам. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
"Наш мир зависим от ископаемых видов топлива. Настало время вмешаться. Мы должны призвать к ответу компании по добыче ископаемых видов топлива и тех, кто им помогает. К ним относятся банки, управляющие компании и другие финансовые институты, которые продолжают инвестировать в выделение парниковых газов. Сюда также относится огромная пиар-индустрия, которая зарабатывает миллиарды, защищая эти компании. Как это было с табачными компаниями несколько десятилетий назад, лоббисты распространяют вредную дезинформацию", - сказал он.
"Давно пришло время обратить внимание на производителей ископаемых видов топлива, инвесторов и их помощников. Сегодня я призываю все развитые экономики ввести налог на конъюнктурные прибыли компаний по добыче ископаемого топлива. Эти средства можно направить на две цели: странам, пострадавшим от изменения климата, и людям, столкнувшимся с ростом цен на продовольствие и энергию", - указал Гутерриш.