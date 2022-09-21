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1 час назад

США внесли три китайские компании в черный список

Lenta.ruиещё 2

Власти США внесли в черный список компаний, угрожающих национальной безопасности, три китайские телекоммуникационные компании: China Unicom, Pacific Networks, а также дочернюю структуру последней — ComNet, сообщает Reuters.

США внесли три китайские компании в черный список
Фото: ReutersReuters

Федеральная комиссия по связи (FCC) считает, что указанные компании «подвергаются эксплуатации, влиянию и контролю» со стороны правительства Китая. Также ведомство опасается запросов от китайских спецслужб на перехват сообщений, которые компании будут вынуждены выполнять.

В 2019 году в черный список китайских компаний, составленный властями США, попали телекоммуникационные гиганты Huawei и ZTE. Впоследствии об отказе от сотрудничества с ними заявляли американские корпорации, в том числе Google, однако операционная система последней Android по-прежнему устанавливается на смартфоны Huawei.

Также в черный список Вашингтона попали китайские телекоммуникационные компании Hytera, Hangzhou Hikvision Digital и Zhejiang Dahua.

Компании,Google,
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