Казахстан приостановил операции с картами «Мир»

Народный банк Казахстана принял решение временно приостановить обслуживание карт российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на контакт-центр финансового института.

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Вместе с тем отмечается, что обслуживание карт этой системы при оплате покупок и услуг осуществляется в обычном режиме. Народный банк Казахстана — крупнейший банк страны.

«Временно приостановлены транзакции по картам платежной системы «Мир» в банкоматах Народного банка с 18 марта 2022 года. Проведение оплаты в pos-терминалах осуществляется в стандартном режиме», — подчеркнул сотрудник контакт-центра.

По мнению собеседника агентства, данный шаг может быть обусловлен ограничениями против РФ. Однако точных данных на этот счет у него нет.

Ранее «Известия» сообщили, что Народный банк Казахстана больше не работает с картами платежной системы «Мир».

19 сентября о прекращении обслуживания российских карт «Мир» объявили турецкие Ишбанк и Денизбанк. Там пояснили, что данный шаг обусловлен ограничениями США и Великобритании против РФ.