РБК: Набиуллина не будет участвовать в банковском форуме в Казани

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в этом году не будет принимать участие в XIX Международном банковском форуме, который проходит с 21 по 24 сентября в Казани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Фото: Пресс-служба Банка России Пресс-служба Банка России

Причина решения Набиуллиной не называется.

При этом в программе форума указано, что глава ЦБ приглашена к участию в панельной дискуссии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики» 22 сентября.

Отмечается, что Набиуллина является постоянным участником ежегодного банковского форума, и в течение последних четырех мероприятий она выступала с докладами и принимала участие в панельных дискуссиях и сессиях.