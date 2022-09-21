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54 минуты назад

РБК: Набиуллина не будет участвовать в банковском форуме в Казани

Газета.Ru

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в этом году не будет принимать участие в XIX Международном банковском форуме, который проходит с 21 по 24 сентября в Казани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

РБК: Набиуллина не будет участвовать в банковском форуме в Казани
Фото: Пресс-служба Банка РоссииПресс-служба Банка России

Причина решения Набиуллиной не называется.

При этом в программе форума указано, что глава ЦБ приглашена к участию в панельной дискуссии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики» 22 сентября.

Отмечается, что Набиуллина является постоянным участником ежегодного банковского форума, и в течение последних четырех мероприятий она выступала с докладами и принимала участие в панельных дискуссиях и сессиях.

Ранее глава Банка России заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши на пресс-конференции по ставке ЦБ, а также рассказала, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось.

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