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36 минут назад

Полсотни банков могут уйти из России

Елена Прошина

В ближайшие полтора года из России могут уйти порядка 50 банков. Количество кредитных организаций сократится до 300 на всю страну. Об этом сообщил глава рейтингового агентства АКРА, экс-заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов, передает газета «Известия».

С российского рынка уйдут около 50 банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, основным факторам, влияющим на сокращение числа банков на российском рынке, еще предстоит развернуться в полной мере. В числе таких факторов уход нерезидентов и консолидация сектора.

Сухов рассказал, что до конца 2022 года при условии восстановления надзорной практики около десятка банков уйдет с рынка, до конца 2024 года — еще 30-40. Эксперт признался, что предсказать точное развитие событий в этой сфере сложно, но на основе «объективных соображений» сделал вывод: в ближайшие полтора года российский рынок покинут полсотни банков.

IKEA окончательно уходит из России

Издание отмечает, что в настоящее время на рынке финансовых услуг работают около 60 банков, функционирующих на основе иностранного капитала. В связи с этим эксперт полагает, что до конца 2023 года из России уйдут порядка 20–30 организаций. Сухов считает, что они предпочтут добровольную ликвидацию. Даже крупнейшие банки, например, «Райффайзен» и «Юникредит», могут выйти из российских активов.

Компании,Михаил Сухов,Ikea,
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