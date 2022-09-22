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38 минут назад

Зарубежные круизные суда отказались от работы с портом Сочи

Лера Букина

Иностранные круизные суда приняли решение отказаться от контрактов с сочинским морским портом после начала спецоперации на Украине. Это стало драйвером сокращения доходов круизной гавани, заявил генеральный директор предприятия Юрий Владимиров, передает РИА Новости.

Зарубежные круизные суда отказались от работы с портом Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля» — сообщил он, отметив, что вся эта составляющая была полностью потеряна.

Годом ранее суда заходили по большей части в круизный порт Сочи из Европы. Доход предприятий тотально сократился в связи с рестрикциями против российской стороны. Это отразилось на расходах порта на инфраструктуру.

Вместе с тем в связи с отсутствием европейских судов количество междугородних каботажных перевозок существенно возросло. Это позволило нарастить объемы пассажиропотока на 70%.

Кроме того, на увеличение количества пассажиров повлиял единственный крупный круизный лайнер Astoria Grande, который курсирует из Сочи в Турцию.

Ранее эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-портала «Морской бюллетень» Михаил Войтенко заявил, что ограничения против российского морского судоходства превращаются в морскую блокаду РФ.

Компании,Юрий Владимиров,Михаил Войтенко,
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