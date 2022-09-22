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40 минут назад

Оператор карт «Мир»: шум вокруг платежной системы за рубежом преувеличен

Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором всех банковских карт «Мир», сообщила, что шум вокруг платежной системы «Мир» за границей преувеличен, передает РИА Новости.

«Уровень шума вокруг платежной системы "Мир" за рубежом – он несколько преувеличен. По Турции, наверное, такая самая выразительная тема. Среди наших банков-партнеров 2 банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но 3 банка продолжают работать», - подчеркнул представитель НСПК.

Он указал на отсутствие «катастрофического» сокращения объемов по Турции. Отмечается, что свыше 2/3 оборота по числу транзакций и по объему от того, что наблюдалось в пиковое время, зафиксировано и сейчас. По другим государствам система изменений не видит.

Банкам Казахстана разрешили отказываться от карт "Мир"

Ранее сообщалось, что Народный банк Казахстана принял решение временно приостановить обслуживание карт российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах. Вместе с тем отмечается, что обслуживание карт этой системы при оплате покупок и услуг осуществляется в обычном режиме. Народный банк Казахстана — крупнейший банк страны.

19 сентября о прекращении обслуживания российских карт «Мир» объявили турецкие Ишбанк и Денизбанк. Там пояснили, что данный шаг обусловлен ограничениями США и Великобритании против РФ.

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