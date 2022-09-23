Стало известно о выгоде США от кризиса в Европе

Соединенные Штаты извлекают наибольшую выгоду из нарастающего в Европе энергокризиса, так как европейские компании переносят операции в США ввиду высоких цен на газ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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В публикации уточняется, что речь идет о производителях химической продукции, стали, удобрений и других компаниях энергоемких отраслей. Помимо цен на энергоресурсы, их привлекает одобренный американским правительством ряд мер стимулирования промышленного производства.

В качестве примера приводятся немецкий автоконцерн Volkswagen AG, люксембургский производитель стали ArcelorMittal и голландская химкомпания OCI NV.

Опрошенные WSJ Эксперты предупреждают о возможности новой волны деиндустриализации в ЕС. По их прогнозам, европейским производителям будет трудно сохранить конкурентоспособность без снижения цен на энергоресурсы или государственных субсидий. В результате этого некоторым отраслям придется релоцировать производство в США на постоянной основе.