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1 час назад

WSJ: Европейские производители переносят операции в США из-за высоких цен на газ

BFM.RUиещё 2

Соединенные Штаты извлекают наибольшую выгоду из нарастающего в Европе энергокризиса, так как европейские компании переносят операции в США ввиду высоких цен на газ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Стало известно о выгоде США от кризиса в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации уточняется, что речь идет о производителях химической продукции, стали, удобрений и других компаниях энергоемких отраслей. Помимо цен на энергоресурсы, их привлекает одобренный американским правительством ряд мер стимулирования промышленного производства.

В качестве примера приводятся немецкий автоконцерн Volkswagen AG, люксембургский производитель стали ArcelorMittal и голландская химкомпания OCI NV.

Опрошенные WSJ Эксперты предупреждают о возможности новой волны деиндустриализации в ЕС. По их прогнозам, европейским производителям будет трудно сохранить конкурентоспособность без снижения цен на энергоресурсы или государственных субсидий. В результате этого некоторым отраслям придется релоцировать производство в США на постоянной основе.

Вместе с тем аналитики и инвесторы отмечают, что Европа остается привлекательным рынком для передовых производств. В частности, это объясняется тем, что ЕС может похвастаться квалифицированной рабочей силой.

Компании,VolksWagen,ЕС,
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