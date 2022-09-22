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1 час назад

Производитель упаковки Ball продал бизнес в РФ

Лера Букина

Американская компания Ball Corporation сообщила о завершении продажи своего российского бизнеса по производству алюминиевой упаковки для напитков Arnest Group. Соответствующее заявление размещено на ее сайте.

Производитель упаковки Ball продал бизнес в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сумма сделки оценивается в $530 млн.

«Это решение является результатом многомесячных размышлений, в результате которых было найдено решение, наилучшим образом обеспечивающее будущее коллег и активов Ball в России. Мы считаем, что это разумный исход для Ball в этих геополитических условиях», — подчеркнул генеральный директор Ball Corporation Дэн Фишер.

Ранее Ball опубликовала отчет за второй квартал 2022 года, который показал, что решение приостановить инвестиции и продать бизнес в России повлекло за собой обесценивание активов американской компании. Убыток оценили в $435 млн.

Как стало известно в начале сентября, финский производитель одноразовой посуды Huhtamaki продал свой российский бизнес холдингу Espetinа владельца «Вкусно — и точка» Александра Говора и Юрия Кушнерова, говорится в сообщении Huhtamaki. Размер сделки составил €151 млн.

Юрий Кушнеров,Александр Говор,
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