Производитель упаковки Ball продал бизнес в РФ

«Это решение является результатом многомесячных размышлений, в результате которых было найдено решение, наилучшим образом обеспечивающее будущее коллег и активов Ball в России. Мы считаем, что это разумный исход для Ball в этих геополитических условиях», — подчеркнул генеральный директор Ball Corporation Дэн Фишер.