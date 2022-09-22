В Финляндии арестовали связанные с Ротенбергами активы

Власти Финляндии арестовали активы, связанные с миллиардерами Борисом и Аркадием Ротенбергами, а также с сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным газеты, решения об аресте активов были приняты в августе и начале сентября. Они связаны с тем, что все трое бизнесменов находятся в санкционном списке ЕС .

Helsingin Sanomat подчеркивает, что такие меры обычно распространяются на активы, которые принадлежат, используются или контролируются лицом, на которое распространяется санкции. Меры означают, что имущество не может быть передано в залог или продано без разрешения судебного пристава.

По информации газеты, ограничения затронули акции связанной с Ротенбергами Långvik Capital - компании, владеющей ледовой «Хартвалл Арены».