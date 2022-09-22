"Тинькофф банк" ограничит входящие SWIFT-переводы тремя странами

"Тинькофф банк" ограничивает возможность входящих SWIFT-переводов в долларах и евро на счет в "Тинькофф" тремя странами с 12 октября. В их число входит Армения, Азербайджан и Узбекистан, сообщается в четверг на сайте банка.

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"С 12 октября получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро на счет в "Тинькофф" можно будет только из некоторых стран СНГ. Теперь при оформлении SWIFT-перевода, кроме реквизитов счета в "Тинькофф", отправителю понадобятся реквизиты банка-корреспондента", - говорится в сообщении банка.

Получить SWIFT-перевод в долларах и евро можно будет из всех банков Армении и Азербайджана, а также из Народного банка Республики Узбекистан.