Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
45 минут назад

"Тинькофф банк" ограничит входящие SWIFT-переводы тремя странами с 12 октября

ТАСС

"Тинькофф банк" ограничивает возможность входящих SWIFT-переводов в долларах и евро на счет в "Тинькофф" тремя странами с 12 октября. В их число входит Армения, Азербайджан и Узбекистан, сообщается в четверг на сайте банка.

"Тинькофф банк" ограничит входящие SWIFT-переводы тремя странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 12 октября получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро на счет в "Тинькофф" можно будет только из некоторых стран СНГ. Теперь при оформлении SWIFT-перевода, кроме реквизитов счета в "Тинькофф", отправителю понадобятся реквизиты банка-корреспондента", - говорится в сообщении банка.

Получить SWIFT-перевод в долларах и евро можно будет из всех банков Армении и Азербайджана, а также из Народного банка Республики Узбекистан.

SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей. В отличие от платежных систем (Visa или MasterCard) осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне. В марте в рамках санкций Евросоюз начал отключать от SWIFT первые российские банки.

Компании,Visa,Тинькофф банк,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители