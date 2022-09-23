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38 минут назад

«Ведомости»: компании РФ начали бронировать сотрудников от призыва

Ura.Ru

Первыми за составление списков не подлежащих призыву сотрудников взялись IT-компании и операторы связи, подготовку таких документов подтвердили представители двух крупнейших федеральных операторских компаний и двух IT-структур. Об этом сообщают «Ведомости».

«Ведомости»: компании РФ начали бронировать сотрудников от призыва
Фото: Ura.RuUra.Ru

Как пишет газета, у операторов связи, обслуживающих элементы критической информационной инфраструктуры, традиционно была и есть бронь на высококвалифицированных технических специалистов, ссылаясь на представителя федеральной компании связи. По его словам, такое правило действует еще с советских времен. «А если человек добровольно откажется от брони и попадет под мобилизацию, за ним сохранят рабочее место», — сказал он. Его слова передают «Ведомости».

В частности, банк Дом.РФ формирует свой перечень IT-специальностей, «обеспечивающих непрерывность процессов компании и ее деятельности по реализации государственных программ и проектов развития», рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы банка. По его словам, подобные списки специальностей и сотрудников имеются в каждой крупной организации, рассказал он.

Вместе с тем, как видно из материала, источник «Ведомостей» в промышленности ссылается на то, что в России огромное количество системообразующих предприятий. По его словам, конкретный список тех, кто может бронировать своих сотрудников, должно сформировать правительство.

Частичную мобилизацию в России в ходе спецоперации на Украине объявил президент РФ Владимир Путин. Она коснется только военных запаса, имеющих армейский опыт и военную специальность, заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эти призывники получат все социальные гарантии, которые имеют военные, проходящие службу по контракту, отмечает «Ридус».

Компании,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Банк ДОМ.РФ,
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