Основатель «Тануки» продал все рестораны в России

Александр Орлов, основатель сети «Тануки», продал доли в размере 33,3% в «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Покупателем стал бизнесмен Андрей Аскерко, сообщают «Ведомости».
Упомянутым компаниям принадлежит шесть ресторанов «Тануки» в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Их совокупная выручка за прошлый год составила 295 млн руб. При этом только новгородская компания показала существенную чистую прибыль в 13,6 млн руб.
В последнее время бизнесмен начал постепенно выходить из российских активов. Проданные рестораны были последними. Его представитель утверждает, что бизнеса на территории страны у Орлова не осталось и сейчас он сосредоточен на зарубежных проектах, в том числе в США и ОАЭ, планов по возвращению в страну у него пока нет.
Стоимость каждой точки «Тануки» омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области и основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов оценивает примерно в 40 млн руб. Из этого следует, что покупатель доли Орлова мог заплатить за них до 80 млн руб.
«Тануки» получила скандальную известность из-за рекламы с темнокожими моделями и радужной символикой. Основатель движения *«Мужское государство» (*организация признана в России экстремистской и запрещена) Владислав Поздняков объявил в своем Telegeram-канале о «войне» с сетью за «навязывание чуждых русскому народу ценностей» и призывал своих подписчиков «наказать» сеть фейковыми заказами. В результате разбирательств, суд обязал Позднякова возместить ущерб в размере 158 тысяч руб. за информационную атаку на компанию.