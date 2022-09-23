Основатель «Тануки» продал все рестораны в России

Александр Орлов, основатель сети «Тануки», продал доли в размере 33,3% в «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Покупателем стал бизнесмен Андрей Аскерко, сообщают «Ведомости».

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Упомянутым компаниям принадлежит шесть ресторанов «Тануки» в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Их совокупная выручка за прошлый год составила 295 млн руб. При этом только новгородская компания показала существенную чистую прибыль в 13,6 млн руб.

В последнее время бизнесмен начал постепенно выходить из российских активов. Проданные рестораны были последними. Его представитель утверждает, что бизнеса на территории страны у Орлова не осталось и сейчас он сосредоточен на зарубежных проектах, в том числе в США и ОАЭ, планов по возвращению в страну у него пока нет.

Стоимость каждой точки «Тануки» омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области и основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов оценивает примерно в 40 млн руб. Из этого следует, что покупатель доли Орлова мог заплатить за них до 80 млн руб.