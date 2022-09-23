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1 час назад

Yeni Şafak: США пригрозили банкам Турции санкциями за использование карт "Мир"

Газета.Ruиещё 6

США угрожают банкам Турции санкциями за применение российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

США пригрозили банкам Турции санкциями за прием карт «Мир»
Фото: ТАССТАСС

«США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что позиция Анкары, которая признает лишь санкции, вводимые Организацией объединенных наций, остается неизменной на протяжении многих лет. Три турецких банка — Зираат, Халк и Вакиф, с которыми сотрудничают большинство владельцев карт «Мир», продолжают их прием, говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с чиновниками использование российской платежной системы «Мир» и санкции со стороны США, которые могут за этим последовать. На совещании будут также обсуждать соглашения с Россией. В начале недели два крупных турецких банка прекратили обслуживать карты «Мир».

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