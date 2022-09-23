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1 час назад

СМИ: США пригрозили турецким банкам из-за работы с картами «Мир»

Лера Букина

Американские власти запугивают банки Турции введением санкций в связи с использованием российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

«США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», — подчеркивает издание.

Отмечается, что Турция придерживается прежней позиции, соблюдая лишь санкции, введенные ООН. Автор статьи также подчеркивает, что три основных банка — Зираат, Халк и Вакиф — до сих пор принимают карты «Мир». Именно их предпочитают большинство пользователей карт «Мир», добавляется в публикации.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источник, сообщило, что президент Турции Тайип Эрдоган обсудит российскую платежную систему «МИР» на предстоящей встрече в пятницу, 23 сентября. Она, как отмечалось, пройдет на высоком уровне.

Карты «Мир» могут начать принимать еще в одной стране

Турецкие Ишбанк и Денизбанк 19 сентября объявили о прекращении обслуживания российских карт «МИР». Там пояснили, что данный шаг связан с ограничениями США и Великобритании против РФ.

Компании,Денизбанк Москва,Ишбанк,ООН,
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