Американские власти запугивают банки Турции введением санкций в связи с использованием российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

«США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», — подчеркивает издание.

Отмечается, что Турция придерживается прежней позиции, соблюдая лишь санкции, введенные ООН. Автор статьи также подчеркивает, что три основных банка — Зираат, Халк и Вакиф — до сих пор принимают карты «Мир». Именно их предпочитают большинство пользователей карт «Мир», добавляется в публикации.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источник, сообщило, что президент Турции Тайип Эрдоган обсудит российскую платежную систему «МИР» на предстоящей встрече в пятницу, 23 сентября. Она, как отмечалось, пройдет на высоком уровне.