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2 часа назад

Bloomberg: банки Британии разрабатывают планы реагирования на отключения электричества

ТАСС

Крупнейшие банки Великобритании готовятся к работе в условиях чрезвычайных ситуаций вследствие энергетического кризиса. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Банки Британии готовятся к отключениям электричества
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, представители финансовых институтов разрабатывают с экспертами организации UK Finance меры по реагированию, в частности, на отключение предстоящей зимой электричества с помощью систем бесперебойного питания.

"Во время кризиса все фирмы уделяют пристальное внимание энергетической безопасности", - заявил представитель UK Finance Эндрю Роган.

По его словам, компании изучают прежде всего опыт Южной Африки, где отключения электроэнергии - часть повседневной жизни. Так, Investec South Africa установила еще в 2008 году системы бесперебойного питания и резервные дизельные генераторы, чтобы защитить центр обработки данных.

В рамках реагирования на усугубляющийся энергетический кризис власти Франции призывают домохозяйства и предприятия сократить потребление энергии, Германия национализирует газовую компанию Uniper SE, чтобы предотвратить крах энергетического сектора, напоминает Bloomberg.

Компании,
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