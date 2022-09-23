Ассоциация менеджеров обсудила поправки к закону «О рекламе»

Комитет по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров обсудил поправки к закону «О рекламе» и возникшие в связи с ними вызовы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Фото: пресс-служба ассоциации менеджеров пресс-служба ассоциации менеджеров

Поправки обязали рекламодателей, рекламные площадки, посредников и исполнителей контрактов предоставлять подробную информацию обо всех видах рекламных интернет-кампаний в Единый реестр интернет-рекламы Роскомнадзора.

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Кроме того, поправки изменили требования к маркировке рекламной продукции: теперь она должна содержать не только уникальный идентификатор, но и указание на рекламодателя.

Заседание комитета по СМИ и информационной политике состоялось 21 сентября. Его открыла сопредседатель комитета, директор департамента общественных связей компании «Норникель» Татьяна Смирнова.

«Логика принятия поправок в закон о рекламе объяснима - за большую прозрачность рынка. Однако, пока поправки принимались поменялся общий контекст, и нам придется научиться жить в новых реалиях. И вместе строить взаимовыгодное сотрудничество», - подчеркнула она.

Основатель медиа-холдинга «ФедералПресс» и еще один сопредседатель комитета Иван Еремин заявил, что поправки были разработаны «очевидно с благой целью», но «в значительной степени затруднили работу всех игроков рекламного онлайн-рынка».

Старший юрисконсульт ФБК Legal Ангелина Балакина объяснила, что одной из целей поправок стало создание системы, учитывающей содержание и стоимость рекламы.

«Более 70-80 процентов интернет-рекламы, а соответственно, и налогообложение в данной сфере, находится в тени», - подчеркнула она.

Балакина отметила, что регулирование коснется всех игроков рынка - от рекламных площадок до рекламодателей - и распространится на всю рекламную продукцию (включая PR-публикации, обзоры, посты в блоге).

Юрист практики «Здравоохранение и технологии» BGP Litigation Карина Колобова рассказала о ключевых рисках, связанных с новым регулированием: участникам рынка придется проаудировать размещаемые материалы, контрагентов, внутренних ответственных лиц и связать их в единый процесс.

Глава юридического отдела «Бизнес Ньюс Медиа» Ярослав Ерохин назвал главной практической сложностью выбор оператора рекламных данных (ОРД).

Он отметил, что пока нет перечня сертифицированных Роскомнадзором ОРД и норм правового регулирования их деятельности. При этом с 1 января рекламораспространители будут платить за услуги ОРД - один процент от суммы рекламного контракта. Это значительные затраты в условиях ухода множества рекламодателей, подчеркнул он.

Гендиректор «МедиаСкаут» Николай Мельников назвал сложности взаимодействия рекламщиков и операторов временными. Он уверен, что в ближайшее время участники рынка адаптируются к новым правилам.

«Сейчас мы переживаем переходный этап, когда всем сложно, когда надо научиться работать с новым законом. Но уже сейчас повышается информированность, процесс приобретает осмысленность. Более того, часть рынка начинается процесс автоматизации и присоединяется к ОРД не только через личный кабинет, а с помощью автоматизированных систем интеграции», - рассказал он.

Директор по развитию центра бренд-медиа НИУ ВШЭ Владимир Змеющенко заявил, что от новых поправок выиграет не только государственный бюджет, но также IT- и юридические компании. Рекламным компаниям при этом придется нести дополнительные затраты на новый штат, плату ОРД и возможные штрафы.

Еремин предложил создать на базе комитета рабочую группу, которая займется анализом вопросов и формулировкой предложений, связанных с поправками.

Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев поддержал эту идею.

«Мы представляем компании практически из всех отраслей экономики страны и, очевидно, что обсуждаемые поправки затронут не только коммуникационные и рекламные агентства. Мы готовы обобщать вопросы и предложения и, конечно, своевременно доносить их до заинтересованных сторон», - подчеркнул он.