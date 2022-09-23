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1 час назад

Польша подтвердила запуск альтернативы «Северного потока»

Lenta.ru

Запуск газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, который должен был стать для республики альтернативой поставкам из России, в том числе по «Северному потоку», состоится в запланированный срок — 1 октября 2022 года. Об этом на своем официальном портале заявила польская энергетическая компания PGNiG.

В сообщении подчеркивается, что слухи, будто бы газопровод не готов к полноценному использованию, не имеют под собой оснований. PGNiG намерена на 100 процентов использовать запланированные на этот год мощности.

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«Распространение информации о том, что газопровод Baltic Pipe будет пустым, следует рассматривать как дезинформацию, цель которой — вызвать тревогу и неуверенность в обществе», — подчеркнули в компании, подтвердив, что газоснабжение на ближайший зимний период стране гарантировано.

Для надежности в последние недели PGNiG заключила дополнительные контракты на закупку газа у компаний, работающих на норвежском континентальном шельфе. При этом продолжаются переговоры с норвежскими поставщиками об оптимизации использования зарезервированных мощностей Baltic Pipe в долгосрочной перспективе.

Церемония открытия газопровода состоится 27 сентября. На начальном этапе он будет работать с мощностью 30-38 процентов, а в 2023-м выйдет на уровень 10 миллиардов кубометров в год.

«Газпром» полностью остановил поставки газа в Польшу в апреле текущего года, так как страна отказалась перейти на рублевую форму оплаты. При этом в Варшаве были готовы к такому развитию событий. Страна заблаговременно построила крупный терминал по регазификации сжиженного природного газа (СПГ), а также является одним из лидеров в Европе по уровню заполнения хранилищ.

Компании,Газпром,
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