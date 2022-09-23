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13 минут назад

РБК: «Руссоль» предупредила о риске перебоев с поставками из-за ограничений Казахстана

Газета.Ru

Крупнейший отечественный производитель соли «Руссоль» заявил, что из-за решения казахстанских властей о временном запрете на использование своей ж/д инфраструктуры в конце сентября могут быть остановлены поставки соли, сообщает РБК.

Крупнейший производитель соли предупредил о риске перебоев с поставками
Фото: UnsplashUnsplash

В материале говорится, что железнодорожная администрация Казахстана, обслуживающая ближайшую к месторождению крупнейшего российского производителя соли «Руссоль» станцию, сообщила о намерении ввести временный запрет на подачу порожних полувагонов. Согласно соответствующему документу, конвенционный запрет вводится с 24 по 30 сентября 2022 года.

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Издание передает, что решение принято Казахстаном из-за скопления порожних собственных и арендованных полувагонов «чужих железнодорожных администраций на магистральной сети КТЖ». При нормализации ситуации ж/д администрация Казахстана отменит конвенционное ограничение.

При этом этот запрет может грозить остановкой производства и поставок с месторождения «Руссоли», которая поставляет около 42% всей пищевой соли на российский рынок, и около 40% технической.

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