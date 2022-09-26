Крупный банк Таджикистана перестал принимать карты «Мир»

«Душанбе Сити Банк», один из крупнейших банков в Таджикистане по количеству держателей карт, заявил о приостановке приема карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

В банке отметили, что это связано с техническими неполадками в работе с российской платежной системой. Проблемы с «Миром» возникли 24 сентября. Помимо «Душанбе Сити Банка» карты российской платежной системы в стране обслуживает государственный «Амонатбанк».

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с платежной системой «Мир» украинские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на нее. Согласно источникам издания, хакеры преследовали цель перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт.