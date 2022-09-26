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27 минут назад

На нитке «Северного потока — 2» произошло ЧП

Лера Букина

На одной из ниток «Северного потока — 2» наблюдается резкое снижение давления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Он указал на проведение расследования по данному делу.

«ЧП на нитке А газопровода "Северный поток 2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А», - уточняется в заявлении.

О данном происшествии проинформировали береговые службы ряда стран. В частности, речь идет о ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Венгрия поспорила с западными странами о санкциях против «Газпрома»

Сертификацию газопровода «Северный поток-2» решили заморозить власти ФРГ в связи с признанием российской стороной независимости ДНР и ЛНР. За таким шагом последовали санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Как заявил ранее премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония (ФРГ) Штефан Вайль, сейчас существует вероятность того, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не введут в эксплуатацию. Вайль также указал на утрату доверия ФРГ к России в сфере энергоносителей. По его словам, речи о дальнейшем партнерстве России и ФРГ в области энергетики идти не может.

Компании,Газпром,
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