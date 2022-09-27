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1 час назад

"Северные потоки" почти полностью вышли из строя из-за неисправностей

Газета.Ruиещё 7

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» практически полностью выведены из строя по разным причинам, связанным с неисправностями. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря выведены из строя. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока», но причина снижения давления пока неизвестна.

В публикации отметили, что власти Германии уже начали работать с датскими властями и местными правоохранительными органами для выяснения причин снижения давления в «Северном потоке — 2». Однако неясно, как будет ремонтироваться этот газопровод, так как он находится под санкциями США и проходит процедуру банкротства, хоть она и была отложена до января 2023 года.

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По словам заместителя руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, сейчас нельзя точно назвать причину произошедших неполадок. Однако резкое уменьшение давления может свидетельствовать не просто об утечке, а о куда более серьезной проблеме. Кроме того, это происшествие может иметь определенные последствия для всего газового рынка, а ремонт может занять достаточно много времени.

Ранее морское управление Дании сообщило, что утечки газа зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Эти точки, где произошла утечка газа, соответствуют маршруту прохождения газопровода «Северный поток – 1».

До этого, в ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки газопровода «Северный поток – 2».

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