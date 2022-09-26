Названо место возможной утечки газа из «Северного потока-2»

Потенциальная утечка газа из морского газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм. Об этом сообщает Морское управление Дании, пишет «Интерфакс».

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Правительственное агентство предполагает, что утечка могла произойти за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании. Локация точки соответствует месту прохождения газопровода «Северный поток-2». Морское управление Дании призывает суда обходить район, где произошло чрезвычайное происшествие, за 5 миль.