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47 минут назад

Названо место возможной утечки газа из «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 1

Потенциальная утечка газа из морского газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм. Об этом сообщает Морское управление Дании, пишет «Интерфакс».

Названо место возможной утечки газа из «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правительственное агентство предполагает, что утечка могла произойти за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании. Локация точки соответствует месту прохождения газопровода «Северный поток-2». Морское управление Дании призывает суда обходить район, где произошло чрезвычайное происшествие, за 5 миль.

На нитке «Северного потока — 2» произошло ЧП

Ранее стало известно, что в одной из ниток трубопровода за ночь резко упало давление. «Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», — сообщил оператор проекта.

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