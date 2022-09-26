Сбер перевел основной сайт на сертификаты Минцифры

«Обновление проведено в рамках широкомасштабного перехода сайтов, ресурсов и систем Сбера на отечественные сертификаты. Это обеспечит независимость банка от иностранных удостоверяющих центров», — говорится в сообщении.

Также в Сбере посоветовали клиентам установить сертификаты Минцифры на свои устройства, воспользовавшись инструкциями. Посмотреть их можно на сайте. Это позволит получить бесперебойный и безопасный доступ к веб-ресурсам банка.