Крупный банк Таджикистана перестал принимать карты «Мир»

Таджикистанская кредитно-финансовая организация ЗАО «Душанбе сити банк» приняла решение остановить на время обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение банка.

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Отмечается, что ситуация обусловлена техническим сбоем.

«На данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах Душанбе сити [банка]», - указано в заявлении.

Ранее единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard сообщил о приостановке с 23 сентября приема карт платежной системы «Мир», в том числе кобейджинговых за границей.