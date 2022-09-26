Крупный банк Таджикистана перестал принимать карты «Мир»

Таджикистанская кредитно-финансовая организация ЗАО «Душанбе сити банк» приняла решение остановить на время обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение банка.
Отмечается, что ситуация обусловлена техническим сбоем.
«На данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах Душанбе сити [банка]», - указано в заявлении.
Ранее единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard сообщил о приостановке с 23 сентября приема карт платежной системы «Мир», в том числе кобейджинговых за границей.
Телеканал A Haber сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к министрам с поручением заняться разработкой альтернативы российской платежной системе «Мир» вместе с российской стороной.