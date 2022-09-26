Британия ввела санкции против «Гознака» и российских бизнесменов

Великобритания ввела новые антироссийские санкции в связи с проведением референдумов о присоединении к РФ на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает РИА Новости.
Так, под новые ограничения попал российский «Гознак». Кроме того, в санкционный список были внесены российские бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандар Махмудов и Игорь Макаров.
Также известно, что ограничения коснулись 23 членов совета директоров Газпромбанка, 16 — Сбербанка, 10 — Совкомбанка.
В августе сообщалось, что более чем две трети компаний из Великобритании пострадали от последствий антироссийских санкций. Наибольший ущерб понес финансовый и авиационный секторы Британии. Так, более 90 процентов финансовых компаний заявили, что санкции причинили им ущерб из-за ограничений против российских активов и фондов, с которыми они работали.