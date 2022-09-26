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36 минут назад

Британия ввела санкции против «Гознака» из-за референдумов

Lenta.ru

Великобритания ввела новые антироссийские санкции в связи с проведением референдумов о присоединении к РФ на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

Британия ввела санкции против «Гознака» и российских бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, под новые ограничения попал российский «Гознак». Кроме того, в санкционный список были внесены российские бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандар Махмудов и Игорь Макаров.

Также известно, что ограничения коснулись 23 членов совета директоров Газпромбанка, 16 — Сбербанка, 10 — Совкомбанка.

В августе сообщалось, что более чем две трети компаний из Великобритании пострадали от последствий антироссийских санкций. Наибольший ущерб понес финансовый и авиационный секторы Британии. Так, более 90 процентов финансовых компаний заявили, что санкции причинили им ущерб из-за ограничений против российских активов и фондов, с которыми они работали.

Компании,Зарах Илиев,Год Нисанов,Искандар Махмудов,Игорь Макаров,Гознак,Совкомбанк,Газпромбанк,Сбербанк России,
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