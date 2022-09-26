Британия ввела санкции против «Гознака» и российских бизнесменов

Великобритания ввела новые антироссийские санкции в связи с проведением референдумов о присоединении к РФ на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

В августе сообщалось, что более чем две трети компаний из Великобритании пострадали от последствий антироссийских санкций. Наибольший ущерб понес финансовый и авиационный секторы Британии. Так, более 90 процентов финансовых компаний заявили, что санкции причинили им ущерб из-за ограничений против российских активов и фондов, с которыми они работали.