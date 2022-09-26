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25 минут назад

На обеих нитках "Северного потока - 1" зафиксировали падение давления

Елена Прошина

На обеих нитках трубопровода «Северный поток - 1» вечером в понедельник, 26 сентября, зафиксировано падение давления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Nord Stream AG.

На обеих нитках "Северного потока - 1" зафиксировали падение давления
Фото: ТАССТАСС

Диспетчеры наблюдают падение давления на обеих нитках газопровода, пояснили в пресс-службе.

В настоящее время специалисты ведут работы по выяснению причин произошедшего.

Напомним, что ранее резкое падение давления наблюдалось на другом российском трубопроводе. ЧП на «Северном потоке-2» произошло ночью в районе острова Борнхольм.

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