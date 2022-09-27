Диверсия могла стать причиной снижения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на двух нитках трубопровода «Северный поток». Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации газеты, по данным делам ведется расследование. Среди его участников – федеральные органы безопасности ФРГ. По словам источника издания, сложно вообразить сценарий, «который не является целенаправленной диверсией».

«Все говорит против совпадения», – подчеркнул он.

Данную диверсию, вероятно, совершили, прибегнув к использованию сил специального назначения, отмечают источники. Речь идет, в частности, о водолазах и подводной лодке.

Ранее сообщалось, что падение давления наблюдается на обеих нитках газопровода «Северный поток». В понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток – 2» произошло снижение давления в трубе «А».