Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

В Германии назвали причину падения давления в Nord Stream 2 и Nord Stream

Ирина Лебедева

Диверсия могла стать причиной снижения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на двух нитках трубопровода «Северный поток». Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации газеты, по данным делам ведется расследование. Среди его участников – федеральные органы безопасности ФРГ. По словам источника издания, сложно вообразить сценарий, «который не является целенаправленной диверсией».

«Все говорит против совпадения», – подчеркнул он.

Данную диверсию, вероятно, совершили, прибегнув к использованию сил специального назначения, отмечают источники. Речь идет, в частности, о водолазах и подводной лодке.

Ранее сообщалось, что падение давления наблюдается на обеих нитках газопровода «Северный поток». В понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток – 2» произошло снижение давления в трубе «А».

«Все страны были против»: в ФРГ признали «Северный поток – 2» ошибкой

В сентябре сообщалось, что покупатели российского природного газа из Германии решили возобновить заявки на поставку по СП. Это произошло впервые после того, как работу трубопровода приостановили некоторое время назад.

Компании,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители