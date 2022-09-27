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1 час назад

Из AppStore исчезли два популярных приложения

Рамблер

Из AppStore исчезли два приложения — сервис объявлений «Юла» и сервис для покупки, аренды и продажи недвижимости в Москве «Домклик». На это обратило внимание агентство ТАСС.

Из AppStore исчезли два популярных приложения
Фото: unsplash.comunsplash.com

Однако у пользователей смартфонов Android пока есть возможность скачать приложение «Юлы» в Google Play. Вместе с тем приложения «Домклик» там нет.

Днем ранее приложения экосистемы VK были удалены из магазина приложений для iOS – AppStore. Минцифры РФ, в свою очередь, решило направить в компанию Apple Inc запрос в связи с удалением программ.

Минцифры обратилось к Apple после удаления сервисов VK из App Store

Также ранее стало известно, что из App Store пропало приложение «СБОЛ». Оно позволяло клиентам Сбербанка с устройствами на iOS пользоваться сервисами банка. Его разместили после того, как приложение «Сбера» удалили из App Store и Google Play.

Власти РФ заявляли, что компания Apple придерживается тоталитарных ценностей. Соответствующие заявления начали поступать от РФ после угроз компании удалить из AppStore приложение Rutube. В России не раз выступали за создание альтернативы Аpp Store и Google Play.

Компании,Google,Сбербанк России,Apple,
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