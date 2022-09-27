Компания Nord Stream AG сообщила об отсутствии возможности оценить точные сроки ремонта трех ниток морских газопроводов системы «Северный поток», передает РИА Новости.

Она также сочла чрезвычайное происшествие, которое произошло практически одновременно на нитках, беспрецедентным.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – говорится в сообщении.

Напомним, что Nord Stream AG является оператором газопроводов.

Ранее газета Tagesspiege, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что диверсия могла стать причиной снижения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на двух нитках трубопровода «Северный поток». Собеседники издания предположили, что данную диверсию совершили, прибегнув к использованию сил специального назначения.