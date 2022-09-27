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1 час назад

"Газпром" заявил о возможных санкциях против "Нафтогаза"

Елена Прошина

Компания «Газпром» отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале организации.

«Газпром» отверг требования Украины по газу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться», — отметили в «Газпром».

О разбирательстве компанию 27 сентября уведомил Секретариат Международного арбитражного суда при Международной торговой палате и действующего руководителя «Нафтогаз Украины».

В компании напомнили, что «Нафтогаз», не имея на это надлежащих оснований, отказался исполнять транзитные обязательства через ГИС «Сохрановка» и признал данный факт.

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«Компании хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года подобные действия с его стороны означают отсутствие оплаты даже в случае заявления о форс-мажоре на территории Украины», — говорится в тексте.

Кроме того в «Газпром» указали на то, что документ также предполагал решение споров сторон в Швейцарии. Однако после того, как страна присоединилась к антироссийским санкциям и перешла в разряд недружественных, компания оказалась «лишена фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство».

В «Газпром» восприняли обращение «Нафтогаза» в качестве «продолжения недобросовестного поведения» и предупредили, что дальнейшие его попытки добиться рассмотрения спора в МАС приведут к санкциям со стороны российской организации.

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