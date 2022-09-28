LIMÉ и «Стокманн» выйдут на рынок товаров для дома

LIMÉ и «Стокманн» планируют выйти в России на рынок товаров для дома, заменив Zara Home, H&M Home и IKEA. Первые точки могут открыться уже в 2023 году, пишет «Коммерсант».

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Владелец сети магазинов одежды LIMÉ Дмитрий Хохлов в конце июля подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Lime Home. В перечень указанных в документе товаров включены осветительные приборы, товары для декора, посуда и кухонные принадлежности, предметы для хранения, текстильные изделия.

Развивать магазины с товарами для дома планирует и сеть универмагов «Стокманн», рассказал её гендиректор Геннадий Левкин. Первый магазин «Стокманн Home» может открыться в торговом центре «Фестиваль» на юго-западе Москве уже в начале 2023 года. В ассортименте сети есть товары для дома, потому запуск отдельных точек под это направление логичен, отмечает Левкин.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева считает, что LIMÉ в целом может стать одним из основных претендентов на замену уходящим международным сетям. А расширение форматов должно способствовать привлечению дополнительной аудитории. Однако конкуренция в сегменте товаров для дома, несмотря на уход западных брендов, остается высокой.