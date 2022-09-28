Оценены убытки PepsiCo после ухода из России

«Если оценивать убытки компании от полного прекращения производства Pepsi, 7UP, Mountain Dew — то эти цифры могут достигать от 9 до 12 млрд рублей — это объем годовой выручки на конец 2022 года с учетом темпов роста компании», — отметила Добровольская.

По ее словам, история компании в России началась еще в 1959 году, когда произошла выставка американской продукции в Москве. Более чем за полвека компания открыла свыше 20 предприятий на территории России. При этом PepsiCo инвестировала в каждое из своих производств свыше $10 млрд, а рынок России был для компании на третьем месте после США и Мексики.