Сейсмолог заявил о двух взрывах рядом с «Северным потоком»

Сейсмолог Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии Шведской национальной сейсмической сети, заявил что рядом с газопроводом «Северный поток» прогремело два подводных взрыва. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание SVT.
Так, установлено, что измерительными станциями Швеции и Дании зарегистрированы сильные подводные взрывы в районе, где произошла утечка газа. В связи с этим немецкие власти пришли к выводу, что на газопроводы была совершена преднамеренная атака.
«Нет никаких сомнений в том, что это взрывы. Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гношё, которая зафиксировала эти данные», — рассказал Лунд.
По его слова, по волнам становится ясно, что это не просто сейсмическая активность.
«Не похоже на волны, которые возникают при землетрясении. Взрыв идет во всех направлениях одновременно, а землетрясение – это движение по трещине. Я полагаю, что в данном случае речь по крайней мере о 100 килограммах в тротиловом эквиваленте или больше», – сказал он, добавив, что этот район обычно не используется для военных учений.
Напомним, 26 сентября произошла утечка газа из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».