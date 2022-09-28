Сейсмолог заявил о двух взрывах рядом с «Северным потоком»

«Не похоже на волны, которые возникают при землетрясении. Взрыв идет во всех направлениях одновременно, а землетрясение – это движение по трещине. Я полагаю, что в данном случае речь по крайней мере о 100 килограммах в тротиловом эквиваленте или больше», – сказал он, добавив, что этот район обычно не используется для военных учений.