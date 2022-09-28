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1 час назад

Сейсмолог заявил о двух взрывах рядом с «Северным потоком»

Мария Иванова

Сейсмолог Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии Шведской национальной сейсмической сети, заявил что рядом с газопроводом «Северный поток» прогремело два подводных взрыва. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание SVT.

Сейсмолог заявил о двух взрывах рядом с «Северным потоком»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, установлено, что измерительными станциями Швеции и Дании зарегистрированы сильные подводные взрывы в районе, где произошла утечка газа. В связи с этим немецкие власти пришли к выводу, что на газопроводы была совершена преднамеренная атака.

«Нет никаких сомнений в том, что это взрывы. Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гношё, которая зафиксировала эти данные», — рассказал Лунд.

По его слова, по волнам становится ясно, что это не просто сейсмическая активность.

«Не похоже на волны, которые возникают при землетрясении. Взрыв идет во всех направлениях одновременно, а землетрясение – это движение по трещине. Я полагаю, что в данном случае речь по крайней мере о 100 килограммах в тротиловом эквиваленте или больше», – сказал он, добавив, что этот район обычно не используется для военных учений.

Напомним, 26 сентября произошла утечка газа из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».

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