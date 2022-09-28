Сенатор допустил причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Сенатор Владимир Джабаров допустил, что США могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, если расследование подтвердит причастность США к взрывам, «ситуация может кардинально поменяться».

«Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар. Неужели наши противники совсем лишились разума?» - отметил он.

На газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции заявили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж». В Дании отметили, что три одновременные утечки вряд ли могут оказаться случайностью. Швеция, Дания и Германия начали расследование.