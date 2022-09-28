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1 час назад

Der Tagesspiegel: восстановить нитки «Северных потоков» будет нельзя

Лера Букина

Службы безопасности ФРГ предупредили о том, что обе нитки трубопровода «Северный поток» и газопровод «Северный поток - 2» больше нельзя будет использовать после ЧП, которое произошло ранее. Об этом в среду сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Они указывают на риск образования коррозии на нитках трубопроводов в результате попадания соленой воды. В этой связи специалисты считают, что действовать нужно максимально быстро.

Отмечается, что федеральной полицией будет ужесточен контроль над территориальными водами Германии.

Ранее береговая охрана Швеции показала новые кадры утечки газа из «Северного потока». Ее пресс-секретарь Маттиас Линдхольм подчеркнул, что на месте утечки «море бурлит и пенится высокими каскадами».

Подсчитаны потери газа во взорванных нитках «Северного потока»

В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2». Также утечки топлива произошли из двух ниток «СП-1». Западные политики увидели в этом причастность России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президенту США Джо Байдену следует сказать, была ли угроза «покончить с «Северным потоком» реализована американской стороной.

Подсчитаны потери газа во взорванных нитках «Северного потока»
Компании,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,
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