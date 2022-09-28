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1 час назад

Германия заявила о серьезных последствиях инцидента на «Северном потоке»

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о серьезных последствиях инцидента на «Северном потоке». Об этом сообщает ТАСС.

Германия заявила о серьезных последствиях инцидента на «Северном потоке»
Фото: Nord Stream 2/Igor KuznecovNord Stream 2/Igor Kuznecov

По его словам, инцидент с трубопроводом и прекращение поставок газа из России приведут к серьезным изменениям на газовом рынке Германии в обозримом будущем.

«В настоящее время федеральное правительство на полной скорости работает над общим решением, которое должно защитить потребителей и компании от [высоких] цен на газ, стабилизировать газовый рынок и обеспечить надежность поставок в Германию», — отметил он.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

Компании,Штеффен Хебештрайт,
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