Германия заявила о серьезных последствиях инцидента на «Северном потоке»

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о серьезных последствиях инцидента на «Северном потоке». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Nord Stream 2/Igor Kuznecov Nord Stream 2/Igor Kuznecov

По его словам, инцидент с трубопроводом и прекращение поставок газа из России приведут к серьезным изменениям на газовом рынке Германии в обозримом будущем.

«В настоящее время федеральное правительство на полной скорости работает над общим решением, которое должно защитить потребителей и компании от [высоких] цен на газ, стабилизировать газовый рынок и обеспечить надежность поставок в Германию», — отметил он.