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1 час назад

В Германии предупредили о полной потере «Северных потоков»

Елена Прошина

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут быть утеряны навсегда, если их не отремонтировать в ближайшее время.

В Германии предупредили о полной потере «Северных потоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое предупреждение сделало немецкое издание Der Tagesspiegel

со ссылкой на источники в правительственных кругах.

«Органы безопасности Германии предполагают, что три трубы "Северных потоков" окажутся навсегда выведенными из строя после предполагаемых актов саботажа. Если их оперативно не отремонтировать, в них попадет очень много соленой воды, что спровоцирует коррозию трубопроводов», — говорится в тексте.

Отмечается, что в ближайшее время Федеральная полиция намерена усилить контроль над территориальными водами Германии и защиту прибрежных территорий на Северном и Балтийском морях с целью защиты критически важной инфраструктуры.

В ФРГ полагают, что из-за сложности диверсии ее мог осуществить только государственный субъект.

Напомним, что 26 сентября стало известно об утечках на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Первым о произошедшем ЧП в водах Дании сообщил Nord Stream 2 AG. Там утечку зафиксировали на одной из ниток газопровода. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG. Утечка также произошла в водах Дании. Официальных причин произошедшего пока нет. По факту инцидента проводятся расследования.

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