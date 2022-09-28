В Германии предупредили о полной потере «Северных потоков»

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут быть утеряны навсегда, если их не отремонтировать в ближайшее время.

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Такое предупреждение сделало немецкое издание Der Tagesspiegel

со ссылкой на источники в правительственных кругах.

«Органы безопасности Германии предполагают, что три трубы "Северных потоков" окажутся навсегда выведенными из строя после предполагаемых актов саботажа. Если их оперативно не отремонтировать, в них попадет очень много соленой воды, что спровоцирует коррозию трубопроводов», — говорится в тексте.

Отмечается, что в ближайшее время Федеральная полиция намерена усилить контроль над территориальными водами Германии и защиту прибрежных территорий на Северном и Балтийском морях с целью защиты критически важной инфраструктуры.

В ФРГ полагают, что из-за сложности диверсии ее мог осуществить только государственный субъект.