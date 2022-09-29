Оценен размер компенсации за повреждения «Северных потоков»

«Сумма выплат, если случившиеся взрывы на газопроводах будут признаны террористическими актами, может исчисляться теоретически миллиардами евро, так что, если Nord Stream 2 получит страховую компенсацию, он может даже покрыть часть расходов на строительство», — отметила аналитик Freedom Finance Global Ната Наталья Мильчакова .

Ранее сообщалось, что трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», на которых произошли аварии, были застрахованы зарубежными компаниями. При этом аналитики говорят, что военные риски не могли входить в покрытие, а они рассматриваются в качестве одной из версий.