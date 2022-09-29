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37 минут назад

СМИ: Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»

Вечерняя Москваиещё 6

Шведская береговая охрана выявила четвертую утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 29 сентября, пишет издание Svenska Dagbladet.

В ночь на 26 сентября на трубопроводе «Северный поток — 2» произошло падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Позже стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные взрывы под водой.

«Нет никаких сомнений, это взрывы». Что известно об утечках на «Северных потоках»

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса.

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