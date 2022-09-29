Шведская береговая охрана выявила четвертую утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 29 сентября, пишет издание Svenska Dagbladet.

В ночь на 26 сентября на трубопроводе «Северный поток — 2» произошло падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Позже стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные взрывы под водой.