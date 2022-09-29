Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на поврежденных газопроводах «Северного потока». Об этом пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на представительницу береговой охраны Дженни Ларссон.

Ларссон уточнила, что две из четырех утечек находятся в шведской экономической зоне, еще две - в исключительной экономической зоне Дании.

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции заявили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж». Швеция, Дания и Германия начали расследование, пообещав «жесткий» ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС.