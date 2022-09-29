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59 минут назад

Оценен срок восстановления «Северных потоков»

Лера Букина

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что более шести месяцев может потребоваться для восстановления после разрушения ниток газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Соответствующее заявление было сделано в кулуарах форума «Нефть и газ Сахалина» 29 сентября, передает ТАСС.

Оценен срок восстановления «Северных потоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на наличие двух способов устранения повреждений. Речь идет об изготовлении кессона и подъеме газопроводов на поверхность.

Завальный также сообщил о необходимости воспользоваться кранами грузоподъемностью под 3 тыс. тонн – они бы позволили поднять нитку газопровода и провести ремонт. Кроме того, по его словам, риски нарушения работы учитывали тогда, когда данные газопроводы проектировались.

«На мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время, это не месяц-два, это полгода-год, не менее», - подчеркнул Завальный.

Сначала, по его словам, нужно выяснить, можно ли воспользоваться судовой техникой для проведения ремонтных работ. Собеседник не исключил того, что трубоукладочные суда находятся под санкциями.

Ранее сообщалось, что береговой охраной Швеции была зафиксирована четвертая утечка на «Северных потоках». До этого стало известно, что на них обнаружили три утечки, одна из которых была на «Северном потоке – 2» в датской исключительной экономической зоне вблизи Борнхольма. После этого специалисты сообщили о новых двух утечках на двух нитках «Северного потока – 1».

Компании,Павел Завальный,Госдума,
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