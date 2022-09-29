Оценен срок восстановления «Северных потоков»

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что более шести месяцев может потребоваться для восстановления после разрушения ниток газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Соответствующее заявление было сделано в кулуарах форума «Нефть и газ Сахалина» 29 сентября, передает ТАСС.

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Он указал на наличие двух способов устранения повреждений. Речь идет об изготовлении кессона и подъеме газопроводов на поверхность.

Завальный также сообщил о необходимости воспользоваться кранами грузоподъемностью под 3 тыс. тонн – они бы позволили поднять нитку газопровода и провести ремонт. Кроме того, по его словам, риски нарушения работы учитывали тогда, когда данные газопроводы проектировались.

«На мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время, это не месяц-два, это полгода-год, не менее», - подчеркнул Завальный.

Сначала, по его словам, нужно выяснить, можно ли воспользоваться судовой техникой для проведения ремонтных работ. Собеседник не исключил того, что трубоукладочные суда находятся под санкциями.