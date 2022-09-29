Британия озвучила версии по взрывам на «Северных потоках»

В Минобороны Великобритании считают происшествия на «Северных потоках» преднамеренной атакой с использованием подводных взрывных устройств, активирующихся дистанционно. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в министерстве.

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По его словам, любые мины могли спустить на морское дно на длинной веревке, сбросить за борт лодки или разместить рядом с трубопроводами с помощью подводного беспилотника. По версии британского Минобороны, сделать это могли несколько месяцев или даже лет назад.

Источник Sky News отметил, что взрывчатку не могли установить с российской подлодки - Балтийское море не очень глубокое, что затрудняет выполнение такой подводной миссии без обнаружения.

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день (по новым данным Svenska Dagbladet, утечек было четыре). В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции заявили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж». Швеция, Дания и Германия начали расследование, пообещав «жесткий» ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС.