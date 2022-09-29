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1 час назад

В МИД указали на американский след в ЧП на «Северных потоках»

Лера Букина

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ЧП на «Северных потоках» произошло в зоне, контролируемой разведкой США. Соответствующее заявление она сделала в эфире «Соловьев Live», передает агентство «Прайм».

Она указала на то, что разрушение зафиксировано в торгово-экономической зоне Дании и Швеции. Речь, по ее словам, идет о «натоцентричных странах, которые нашпигованы американским вооружением».

«Это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку», — подчеркнула Захарова.

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Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что более шести месяцев может потребоваться для восстановления после разрушения ниток газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что произошедшее с нитками - преднамеренные действия.

Как стало известно ранее, береговой охраной Швеции была зафиксирована четвертая утечка на «Северных потоках».

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