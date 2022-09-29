Турки вышли на улицы из-за отказа банков от системы «Мир»

На улицы Антальи вышли граждане, которые выразили недовольство решением банков Турции прекратить использование российской платежной системы «Мир». Организатором протестов является турецкая партия «Родина», пишет газета Aydınlık.

Участники протеста уличили кредитные организации в проявлении слабости в условиях давления со стороны западных стран.

Ранее сообщалось, что несколько турецких банков приняли решение о прекращении использования системы «Мир». Речь идет о государственных Halkbank, Ziraat Bank и частных VakıfBank, Is Bankasi и Denizbank.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что турецкие государственные банки перестали использовать российскую платежную систему «Мир» в связи с тем, что власти США оказывают сильное давление на страну.