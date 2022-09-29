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34 минуты назад

Турки вышли на улицы из-за отказа банков от системы «Мир»

Лера Букина

На улицы Антальи вышли граждане, которые выразили недовольство решением банков Турции прекратить использование российской платежной системы «Мир». Организатором протестов является турецкая партия «Родина», пишет газета Aydınlık.

Участники протеста уличили кредитные организации в проявлении слабости в условиях давления со стороны западных стран.

Ранее сообщалось, что несколько турецких банков приняли решение о прекращении использования системы «Мир». Речь идет о государственных Halkbank, Ziraat Bank и частных VakıfBank, Is Bankasi и Denizbank.

Турция может создать банк для работы с системой «Мир»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что турецкие государственные банки перестали использовать российскую платежную систему «Мир» в связи с тем, что власти США оказывают сильное давление на страну.

Вместе с тем директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин не исключил создания в Турции нового банка или центра расчетов для взаимодействия с картами российской платежной системы «Мир».

Компании,Дмитрий Песков,Партия Родина,
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