Российские фитнес-клубы стали массово терять клиентов

За прошедшую с момента объявления о частичной мобилизации неделю снижение продаж новых абонементов в российские фитнес-клубы составило около 25%. Клиенты просят заведения вернуть средства за клубные карты или переоформлять их на родственников, сообщает РБК.

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«У фитнес-центров на 10–25% снизились продажи клубных карт и участились случаи отказов от купленных абонементов», — говорится в материале.

Возросшее количество отказов от клубных карт на минувшей неделе зафиксировали в Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Объемы продаж за это время упали на 50% от среднего дневного показателя.

«У части крупнейших игроков объединения выросло не только количество случаев возврата клубных карт, но и падали объемы продаж новых — на 50% от среднего дневного показателя», — заявила президент ассоциации Ольга Киселева.

По мнению директора по операционной деятельности фитнес-сети X-Fit Ирины Тумановой, отрицательная динамика в индустрии продлится продолжительное время.

«Ситуация напрямую сказывается на продажах: по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они просели на 10–15%, и отрицательная динамика, видимо, сохранится надолго», — заключила Туманова.