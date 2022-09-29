Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Российские фитнес-клубы стали массово терять клиентов с начала мобилизации

Газета.Ru

За прошедшую с момента объявления о частичной мобилизации неделю снижение продаж новых абонементов в российские фитнес-клубы составило около 25%. Клиенты просят заведения вернуть средства за клубные карты или переоформлять их на родственников, сообщает РБК.

Российские фитнес-клубы стали массово терять клиентов
Фото: ТАССТАСС

«У фитнес-центров на 10–25% снизились продажи клубных карт и участились случаи отказов от купленных абонементов», — говорится в материале.

Возросшее количество отказов от клубных карт на минувшей неделе зафиксировали в Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Объемы продаж за это время упали на 50% от среднего дневного показателя.

«У части крупнейших игроков объединения выросло не только количество случаев возврата клубных карт, но и падали объемы продаж новых — на 50% от среднего дневного показателя», — заявила президент ассоциации Ольга Киселева.

По мнению директора по операционной деятельности фитнес-сети X-Fit Ирины Тумановой, отрицательная динамика в индустрии продлится продолжительное время.

«Ситуация напрямую сказывается на продажах: по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они просели на 10–15%, и отрицательная динамика, видимо, сохранится надолго», — заключила Туманова.

29 сентября «Коммерсантъ» сообщил о росте спроса россиян на покупку туристических и «серых» сим-карт после объявления о проведении частичной мобилизации. Наиболее популярными направлениями для переезда у граждан стали Казахстан, Белоруссия, ОАЭ, Турция и Финляндия. Самый высоким спросом для использования туристических и «серых» сим-карт пользуется Казахстан.

Компании,Ольга Киселева,Ирина Туманова,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители